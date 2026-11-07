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Politică

Ministrul Apărării cere verificări dure după ce un cadru militar din Caracal și-a atacat soția

r Scris de redacția jurnalul
Ministrul Apărării cere verificări dure după ce un cadru militar din Caracal și-a atacat soția
Aosom
Ministrul Apărării, Radu Oprea, a reacționat ferm în urma cazului de violență extremă de la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuțit de propriul soț, cadru militar activ. Oficialul a cerut verificări imediate în structurile MApN și a subliniat că instituția va coopera deplin cu anchetatorii, avertizând că statutul de militar nu va fi folosit drept paravan pentru a evita rigorile legii.

Sursa: Jurnalul Ro

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