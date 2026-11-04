 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ministrul Apărării, discuții decisive cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare. Ce priorități i-a prezentat Radu Oprea oficialului american

g Scris de gabriela mănăilescu
Ministrul Apărării, discuții decisive cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare. Ce priorități i-a prezentat Radu Oprea oficialului american
Aosom
Ministrul Apărării, Radu Oprea, s-a întâlnit cu oficialul american Elbridge Colby pentru discuții despre amenințările din regiune, prezența militară a SUA în România și consolidarea apărării pe Flancul Estic.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech