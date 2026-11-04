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Politică

Ministrul de Externe a discutat cu Elbridge Colby: „România îşi intensifică contribuţia pentru NATO 3.0”

b Scris de bogdan păcurar
Ministrul de Externe a discutat cu Elbridge Colby: „România îşi intensifică contribuţia pentru NATO 3.0”
Aosom
Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a discutat miercuri, la sediul Ministerului de Externe, cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, căruia i-a transmis că „România îşi intensifică contribuţia pentru o NATO 3.0”.

Sursa: Digi24

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