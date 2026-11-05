Ministrul de Externe de la Kiev: „Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minorităţile naționale”

Ucraina este angajată să aibă „cele mai înalte” standarde pentru a proteja minorităţile naţionale, inclusiv minoritatea română, a declarat joi, la Bucureşti, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, într-o conferinţă de presă comună cu şeful diplomaţiei române, Dan Neculăescu, şi secretarul general al Iniţiativei Central Europene, Franco Dal Mas.

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