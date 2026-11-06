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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ministrul Dezvoltării lămurește situația balcoanelor închise. Ce trebuie să știe proprietarii

m Scris de mirea andreea
Ministrul Dezvoltării lămurește situația balcoanelor închise. Ce trebuie să știe proprietarii
Aosom
Ministrul Dezvoltării spune că proprietarii care și-au închis balcoanele în urmă cu mai mulți ani nu trebuie să întreprindă niciun demers în urma modificărilor legislative.

Sursa: Stiri Pe Surse

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