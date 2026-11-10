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Politică

Ministrul Educației: ”Ținem acasă foarte multe femei din cauza sistemului subdezvoltat de educație timpurie”

g Scris de gabriela bucătaru
Ministrul Educației: ”Ținem acasă foarte multe femei din cauza sistemului subdezvoltat de educație timpurie”
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Ministrul Educației și Cercetării, Valentin-Sorin Costreie, a declarat marți că lipsa unui sistem suficient de dezvoltat de educație timpurie afectează atât participarea femeilor pe piața muncii, cât și accesul copiilor la oportunități de dezvoltare educațională și cognitivă.

Sursa: Realitatea

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