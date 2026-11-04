Ministrul Investițiilor anunță câți bani va mai încasa România din PNRR până la sfârșitul anului: 3,4 miliarde de euro vor fi „suspendați”

România se confruntă cu un blocaj financiar major în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Din cele 6,4 miliarde de euro pe care țara noastră le mai are de încasat prin ultimele două cereri de plată, doar aproximativ 3 miliarde de euro sunt estimate să intre în vistieria statului până la finele acestui an, în timp ce restul de 3,4 miliarde de euro urmează să fie supuse unei proceduri de suspendare temporară de către Comisia Europeană.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗