 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ministrul italian de externe a fost atacat de hackeri: „Motivul este poziția față de Ucraina”

g Scris de george sîrbu
Ministrul italian de externe a fost atacat de hackeri: „Motivul este poziția față de Ucraina”
Aosom
Ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, a afirmat sâmbătă că este ținta unor atacatori cibernetici care îi difuzează datele personale pe „dark web” din cauza sprijinului acordat Ucrainei de Italia. „De câteva zile, infractorii cibernetici îmi publică datele personale pe dark web și caută informații suplimentare, expunându-mă, practic, la noi amenințări și intimidări”, a …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech