Ministrul italian de externe a fost atacat de hackeri: „Motivul este poziția față de Ucraina”

Ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, a afirmat sâmbătă că este ținta unor atacatori cibernetici care îi difuzează datele personale pe „dark web” din cauza sprijinului acordat Ucrainei de Italia. „De câteva zile, infractorii cibernetici îmi publică datele personale pe dark web și caută informații suplimentare, expunându-mă, practic, la noi amenințări și intimidări”, a …

Distribuie: Facebook Instagram