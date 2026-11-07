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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ministrul italian de Externe a fost atacat de hackeri. „Reacția mea este foarte simplă”

c Scris de cristian anton
Ministrul italian de Externe a fost atacat de hackeri. „Reacția mea este foarte simplă”
Aosom
Vicepremierul şi ministrul de externe italian Antonio Tajani a anunţat sâmbătă pe platforma X că a fost victima unor hackeri, semnalează AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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