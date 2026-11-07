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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ministrul italian de externe, victima hackerilor. Datele sale personale au ajuns pe dark web

m Scris de mihai ciobanu
Ministrul italian de externe, victima hackerilor. Datele sale personale au ajuns pe dark web
Aosom
Ministrul de externe italian Antonio Tajani a anunţat, sâmbătă, pe X, că datele sale personale au fost compromise după un atac informatic.

Sursa: Dcnews

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