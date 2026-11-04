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Politică

Ministrul Justiției anunță plata restanțelor către avocații din oficiu. Radu Marinescu: „Își vor primi banii”

v Scris de vlad dobrea
Ministrul Justiției anunță plata restanțelor către avocații din oficiu. Radu Marinescu: „Își vor primi banii”
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că avocații din oficiu își vor primi onorariile restante, după ce instituția a obținut fonduri suplimentare de 87,64 milioane de lei prin rectificarea bugetară.

Sursa: Stirile Pro.tv

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