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Politică

Ministrul Muncii: Marea problemă e în mediul rural, acolo unde se întreabă lumea de ce nu avem ocupare a forţei de muncă. Cu cine las copilul dacă nu am grădiniţă în sat sau dacă grădiniţa din sat termină programul la ora 2 ?

r Scris de roxana popa, redactor
Ministrul Muncii: Marea problemă e în mediul rural, acolo unde se întreabă lumea de ce nu avem ocupare a forţei de muncă. Cu cine las copilul dacă nu am grădiniţă în sat sau dacă grădiniţa din sat termină programul la ora 2 ?
Aosom
Florin Manole a spus că şi în cazul părinţilor care au un copil de vârstă preşcolară şi care locuiesc în oraş, dar nu au găsit loc la o grădiniţă publică plata unei grădiniţe private poate dezechilibra la modul serios întregul buget al familiei

Sursa: Stiri Pe Surse

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