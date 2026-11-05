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Politică

Ministrul Muncii, mesaj către angajaţii care sunt forţaţi să presteze ore suplimentare neplătite: Plângeţi-vă, mergeţi la ITM-uri !

r Scris de roxana popa, redactor
Ministrul Muncii, mesaj către angajaţii care sunt forţaţi să presteze ore suplimentare neplătite: Plângeţi-vă, mergeţi la ITM-uri !
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Ministrul a amintit că, prin implementarea unei reglementări europene, a fost modificată şi legislaţia privind hărţuirea la locul de muncă

Sursa: Stiri Pe Surse

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