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Politică

Ministrul Muncii, reacție după acuzațiile AfD la adresa românilor. Ce îi reproșează lui George Simion în scandalul muncitorilor străini

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Ministrul Muncii, reacție după acuzațiile AfD la adresa românilor. Ce îi reproșează lui George Simion în scandalul muncitorilor străini
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Florin Manole, reacție după ce lidera AfD a acuzat românii că „jefuiesc” sistemul social german. Ministrul Muncii îl critică și pe George Simion

Sursa: Stiri Pe Surse

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