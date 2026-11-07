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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ministrul român de Interne, despre un posibil atac terorist în România: „Suntem pregătiți să prevenim astfel de provocări”

m Scris de mihai cistelican
Ministrul român de Interne, despre un posibil atac terorist în România: „Suntem pregătiți să prevenim astfel de provocări”
Aosom
Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a declarat sâmbătă seară că structurile responsabile de siguranța națională urmăresc atent eventualele amenințări

Sursa: Stiri Pe Surse

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