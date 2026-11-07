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Politică

Ministrul român de Interne, după incidentul din Cracovia: „Suntem pregătiţi să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”

a Scris de ana-maria gherghiță
Ministrul român de Interne, după incidentul din Cracovia: „Suntem pregătiţi să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”
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Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacşu, a transmis un mesaj în urma atacului armat care a avut loc sâmbătă la Cracovia, soldat cu morţi şi răniţi, arătând că România este pregătită să acorde sprijin, dacă îi va fi solicitat.

Sursa: Digi24

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