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Politică

Ministrul Sănătății continuă dialogul social

s Scris de stiridinromania.ro
Ministrul Sănătății continuă dialogul social
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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a avut o întâlnire cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România. Principalele teme abordate în cadrul întâlnirii:- salarizarea și plata gărzilor: S-a discutat despre creșterea tarifului orar pentru gărzile efectuate de medici, incluzându-i și pe medicii rezidenți, precum și despre aplicarea unitara a prevederilor referitoare la scutirea de gardă.- reclasificarea spitalelor și

Sursa: Ştiri Din România

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