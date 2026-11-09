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Politică

Ministrul Sănătății îi amenință cu desfacerea contractelor de muncă pe unii medici de la stat: "Există această categorie care pare că nu vrea să înțeleagă"

a Scris de adrian zia
Ministrul Sănătății îi amenință cu desfacerea contractelor de muncă pe unii medici de la stat: "Există această categorie care pare că nu vrea să înțeleagă"
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni seară, 9 noiembrie, că ia în calcul desfacerea contractelor de muncă ale medicilor care pleacă din spitalele publice înainte de încheierea programului pentru a merge la cabinetele private.

Sursa: Ziare

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