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Politică

Ministrul Sorin Ionescu, apel către părinți după valul de violențe din școli: "Să-și instaleze un mecanism de control parental, să știe ce fac și cu cine discută copiii lor"

z Scris de ziua de cluj
Ministrul Sorin Ionescu, apel către părinți după valul de violențe din școli: "Să-și instaleze un mecanism de control parental, să știe ce fac și cu cine discută copiii lor"
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Ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, le cere părinților din România să instaleze aplicații de control parental pe telefoanele copiilor, pentru a putea urmări ce fac aceștia în mediul online.

Sursa: Ziua De Cluj

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