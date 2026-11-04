Polițiștii desfășoară activități de căutare a minorei GRECU IOANA-LARISA, de 17 ani și 2 luni, domiciliată în comuna Udești, satul Luncușoara care la data de 03.11.2026, a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmentele tinerei: înălțime 1,60 m, constituție atletică, par șaten, purtat peste umeri, ochii […] The post Minoră de 17 ani dispărută de la domiciliu căutată de polițiști (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗