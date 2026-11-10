Mircea Abrudean: „Când e vorba de putere și controlul instituțiilor statului diferențele dintre PSD și AUR par să dispară”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a criticat marți colaborarea dintre PSD și AUR în privința numirilor la conducerea unor instituții publice, după ce Parlamentul a validat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radio România și i-a confirmat în funcții pe directorii susținuți de cele două partide. Acesta a invocat și voturile comune ale PSD și …

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