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Politică

Mircea Abrudean, despre recuperarea banilor de la foștii șefi ai PNL: „Nu este un reglare de conturi!”

v Scris de valentina prelipcean(
Mircea Abrudean, despre recuperarea banilor de la foștii șefi ai PNL: „Nu este un reglare de conturi!”
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Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că demersul PNL de a recupera sumele aferente unor facturi neachitate și contracte încheiate fără respectarea statutului urmărește clarificarea responsabilităților pentru datoriile partidului.

Sursa: Monitorul Cluj

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