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Politică

Mircea Abrudean, despre ultimele decizii din PNL: „România nu poate rămâne captivă între crize politice, improvizație și promisiuni fără acoperire”

s Scris de sergiu vlăgea
Mircea Abrudean, despre ultimele decizii din PNL: „România nu poate rămâne captivă între crize politice, improvizație și promisiuni fără acoperire”
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Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a aprobat în unanimitate, duminică, deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbţie a partidului Forţa Dreptei şi constituirea Polului Modernizării.

Sursa: Ziua De Cluj

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