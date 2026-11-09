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Politică

Mircea Abrudean explică decizia PNL de a recupera bani de la fosta conducere a partidului: "Este o chestiune de responsabilitate administrativă a celor care au decis"

m Scris de mihai diac
Mircea Abrudean explică decizia PNL de a recupera bani de la fosta conducere a partidului: "Este o chestiune de responsabilitate administrativă a celor care au decis"
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Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, 9 noiembrie 2026, că decizia conducerii PNL de recuperare a sumelor din facturile neachitate sau din contractele încheiate fără respectarea prevederilor statutare nu este îndreptată împotriva unor persoane și nici nu este un reglaj de conturi.

Sursa: Ziare

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