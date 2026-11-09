Miruţă îi răspunde ministrului Transporturilor: Să persiști în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important

Fostul ministru al Transporturilor Radu Miruţă (USR) îi răspunde actualului ministru Ştefan Ovidiu Popa (PSD), care l-a acuzat luni că tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1) nu va putea fi operaţionalizat în următoarea perioadă, deoarece el ar fi blocat angajarea personalului care trebuie să se ocupe de monitorizarea şi intervenţia de urgenţă în tunel. „Verificaţi înainte să declaraţi o asemenea minciună, fiindcă sunt mulţi în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră, chiar din echipa PSD”, a transmis fostul ministru.

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