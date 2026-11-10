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Politică

Mișcare în Parlament împotriva a două voci critice la adresa lui Bolojan

a Scris de andrei stan
Mișcare în Parlament împotriva a două voci critice la adresa lui Bolojan
Aosom
Plenul comun al celor două Camere ale Legislativului de la București a votat, marţi, înlocuirea senatoarei Nicoleta Pauliuc şi a deputatei Alina Gorghiu din Delegaţia permanentă la Adunarea Parlamentară a NATO, la solicitarea Partidului Național Liberal. Formațiunea a cerut schimbarea lor cu senatorul Silviu Coşa şi cu deputatul Robert Sighiartău. Cele două liberale sunt din …

Sursa: Hotnews

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