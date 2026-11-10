Mister. Un avion militar rus care a aterizat în Israel l-a transportat pe șeful spionilor din Rusia

Un avion al armatei din Rusia care a aterizat duminică în Israel l-a transportat pe șeful spionilor militari din Rusia. Se pare că oficiali ruși au sosit, la solicitarea SUA, pentru discuții cu responsabili de rang înalt din domeniul securității din Israel. Vizita nu a fost confirmată în mod oficial.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗