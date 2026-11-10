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Politică

Mister. Un avion militar rus care a aterizat în Israel l-a transportat pe șeful spionilor din Rusia

p Scris de petru mazilu
Mister. Un avion militar rus care a aterizat în Israel l-a transportat pe șeful spionilor din Rusia
Aosom
Un avion al armatei din Rusia care a aterizat duminică în Israel l-a transportat pe șeful spionilor militari din Rusia. Se pare că oficiali ruși au sosit, la solicitarea SUA, pentru discuții cu responsabili de rang înalt din domeniul securității din Israel. Vizita nu a fost confirmată în mod oficial.

Sursa: Mediafax Ro

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