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Politică

Mitul „Parlamentului supradimensionat”. Soluția simplă care poate rezolva problema numărului de aleși

t Scris de teodor bobei
Mitul „Parlamentului supradimensionat”. Soluția simplă care poate rezolva problema numărului de aleși
Aosom
„Ne apropiem din ce în ce mai mult de numărul de 300 de deputați, dar nu este nevoie decât de o modificare a coeficientului în lege. Poate fi crescut și se poate scădea în mod corespunzător.” The post Mitul „Parlamentului supradimensionat”. Soluția simplă care poate rezolva problema numărului de aleși appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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