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Politică

Moaştele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, aduse spre închinare la Parohia „Sfinţii Arhangheli” din Iţcani

c Scris de crai nou
Moaştele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, aduse spre închinare la Parohia „Sfinţii Arhangheli” din Iţcani
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În ajunul praznicului Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri, credincioşii Parohiei „Sfinţii Arhangheli” din cartierul Iţcani al municipiului Suceava au primit o aleasă binecuvântare prin aducerea, de la Mănăstirea Putna, a cinstitelor moaşte ale Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, cuCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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