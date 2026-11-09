Moaştele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, aduse spre închinare la Parohia „Sfinţii Arhangheli” din Iţcani

În ajunul praznicului Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri, credincioşii Parohiei „Sfinţii Arhangheli” din cartierul Iţcani al municipiului Suceava au primit o aleasă binecuvântare prin aducerea, de la Mănăstirea Putna, a cinstitelor moaşte ale Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, cuCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗