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Politică

Mobilizare națională în Polonia după atacul din Cracovia. Militarii și civilii, chemați să doneze sânge pentru polițistul-erou, aflat în stare gravă

o Scris de oana antipa
Mobilizare națională în Polonia după atacul din Cracovia. Militarii și civilii, chemați să doneze sânge pentru polițistul-erou, aflat în stare gravă
Aosom
Autoritățile poloneze au lansat apeluri urgente pentru donarea de sânge în sprijinul unui polițist grav rănit în timpul atacului armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia.

Sursa: Mediafax Ro

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