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Politică

Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan

l Scris de laura dori
Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan
Aosom
Monica Davidescu a explicat de ce și-a păstrat numele după căsătoria cu Aurelian Temișan și cum a convins-o pe mama soacră să îi accepte decizia.

Sursa: Click

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