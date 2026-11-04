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Politică

Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal. Ce i-a împiedicat

l Scris de laura dori
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal. Ce i-a împiedicat
Aosom
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal, însă o condiție legală le-a schimbat planurile

Sursa: Click

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