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Monumentele istorice din comuna Bârgăuani: biserica din Bălănești, siturile arheologice și obeliscul de la Baratca

r Scris de robert iosub
Monumentele istorice din comuna Bârgăuani: biserica din Bălănești, siturile arheologice și obeliscul de la Baratca
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Biserica din Bălănești, obeliscul de la Baratca și siturile din Bârgăuani, Ghelăiești, Homiceni și Vlădiceni: patrimoniul istoric al comunei. Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

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