Moşii de toamnă 2026. Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților, pe 7 noiembrie. Tradiţii şi obiceiuri

Sâmbăta Morților, marcată în calendar în data de sâmbătă, 7 noiembrie, este o zi dedicată pomenirii celor adormiți, în care credincioșii merg la biserică cu pomelnice, colivă, colaci și vin, aprind lumânări și dau de pomană în memoria celor plecați dintre ei. De Moşii de toamnă sunt pomeniți părinții, bunicii, străbunicii, frații, surorile și ceilalți […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗