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Politică

Moțiune AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată astăzi în Senat

m Scris de mediafax
Moțiune AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată astăzi în Senat
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Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, va fi dezbătută și votată miercuri la Senat de la ora 10.00.

Sursa: Ziua De Cluj

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