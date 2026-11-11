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Politică

Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, supusă votului în Senat

b Scris de bianca dumbraveanu
Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, supusă votului în Senat
Aosom
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ajunge în fața senatorilor după ce AUR l-a acuzat că prezintă doar cifrele convenabile privind deficitul bugetar. The post Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, supusă votului în Senat appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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