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Politică

Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată miercuri la Senat

C Scris de Cosmin Pirv
Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor, dezbătută și votată miercuri la Senat
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Potrivit ordinii de zi a Senatului, miercuri, 11 noiembrie, de la ora 10.00, va avea loc dezbaterea i votul asupra moiunii simple iniiate de AUR cu tema Bugetul statului la ora adevrului. Acelai mini… [+2017 chars]

Sursa: mediafax.ro

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