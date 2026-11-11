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Politică

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Alexandru Nazare, dezbătută acum în Senat

d Scris de daniela nicolescu
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Alexandru Nazare, dezbătută acum în Senat
Aosom
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu tema „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, va fi dezbătută și votată miercuri la Senat de la ora 10.00. Update 10:20: Petrișor Peiu citește textul moțiunii. Update 10:14: Alexandru Nazare a ajuns lîn Senat. Știre […]

Sursa: Gandul

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