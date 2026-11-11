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Politică

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Alexandru Nazare, dezbătută și votată astăzi în Senat

d Scris de daniela nicolescu
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Alexandru Nazare, dezbătută și votată astăzi în Senat
Aosom
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu tema „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, va fi dezbătută și votată miercuri la Senat de la ora 10.00. Astăzi se dezbate și votează în Senat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva lui Alexandru Nazare […]

Sursa: Gandul

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