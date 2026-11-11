 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost respinsă în Senat

d Scris de daniela nicolescu
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost respinsă în Senat
Aosom
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu tema „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, a fost dezbătută și votată miercuri la Senat de la ora 10.00. Aceasta a fost respinsă. La vot au fost înregistrați 94 de senatori prezenți: 21 au votat […]

Sursa: Gandul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech