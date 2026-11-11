Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost respinsă în Senat

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu tema „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, a fost dezbătută și votată miercuri la Senat de la ora 10.00. Aceasta a fost respinsă. La vot au fost înregistrați 94 de senatori prezenți: 21 au votat […]

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