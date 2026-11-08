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Politică

Motivul mai puțin știut pentru care celebrele toalete japoneze inteligente nu au cucerit niciodată restul lumii

i Scris de ionela stănilă
Motivul mai puțin știut pentru care celebrele toalete japoneze inteligente nu au cucerit niciodată restul lumii
Aosom
Deși oferă jeturi de spălare, colac încălzit și senzori de sănătate, toaletele inteligente din Japonia nu au cucerit Occidentul.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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