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Politică

„Motivul pentru care am pierdut este războiul”. JD Vance se întoarce împotriva lui Trump după masacrul de la alegerile de la jumătatea mandatului

v Scris de viorica marin
„Motivul pentru care am pierdut este războiul”. JD Vance se întoarce împotriva lui Trump după masacrul de la alegerile de la jumătatea mandatului
Aosom
Vicepreședintele american JD Vance a criticat miercuri dimineață, în termeni duri, războiul declanșat de președintele Donald Trump în Iran. Declarațiile vin într-un moment dificil pentru administrația republicană.

Sursa: Adevarul

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