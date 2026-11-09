 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Motivul pentru care Oana Tomoiagă de la Asia Express a divorțat de soțul ei. Artista a fost casătorită timp de trei ani și are un băiețel

d Scris de diana pavel
Motivul pentru care Oana Tomoiagă de la Asia Express a divorțat de soțul ei. Artista a fost casătorită timp de trei ani și are un băiețel
Aosom
Parcursul spectaculos al echipei formate din Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la Asia Express 2026, unde au demonstrat o forță remarcabilă și au luptat până în semifinala competiției, a readus-o pe îndrăgita interpretă de folclor în lumina reflectoarelor.

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech