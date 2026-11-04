MOTOCICLETELE PE BANDA AUTOBUZELOR DIN BUZĂU! TOMA, PREGĂTEȘTE SEMAFOARELE! Noua lege poate da peste cap „traficul inteligent” de pe Bulevardul Unirii

Nicușor Dan a promulgat legea care permite motocicletelor și mopedelor să circule pe benzile destinate transportului public, în anumite condiții, dar și să înainteze pe lângă coloanele de mașini oprite în trafic. O schimbare legislativă care ridică o problemă serioasă pentru administrația din Buzău: cum vor circula motocicletele pe banda centrală de pe Bulevardul Unirii, […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗