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Politică

MOTOCICLETELE PE BANDA AUTOBUZELOR DIN BUZĂU! TOMA, PREGĂTEȘTE SEMAFOARELE! Noua lege poate da peste cap „traficul inteligent” de pe Bulevardul Unirii

i Scris de iulian gavriluta
MOTOCICLETELE PE BANDA AUTOBUZELOR DIN BUZĂU! TOMA, PREGĂTEȘTE SEMAFOARELE! Noua lege poate da peste cap „traficul inteligent” de pe Bulevardul Unirii
Aosom
Nicușor Dan a promulgat legea care permite motocicletelor și mopedelor să circule pe benzile destinate transportului public, în anumite condiții, dar și să înainteze pe lângă coloanele de mașini oprite în trafic. O schimbare legislativă care ridică o problemă serioasă pentru administrația din Buzău: cum vor circula motocicletele pe banda centrală de pe Bulevardul Unirii, […]

Sursa: News Buzau

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