Multiple alerte cu bombă pe zborurile europene pentru a treia zi: Ce știm până acum

Deocamdată nu există informații care să indice o anumită grupare sau un actor statal, precum Rusia, că se află în spatele atacurilor. Începute luni, alertele au continuat miercuri și s-au înmulțit joi când au afectat curse din cel puțin șapte state, inclusiv România. Ziarul britanic The Guardian a pus cap la cap tot ce știm …

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