 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Muntenegru ar putea încheia negocierile de aderare la UE până la finalul anului

a Scris de andreea ignat
Muntenegru ar putea încheia negocierile de aderare la UE până la finalul anului
Aosom
Muntenegru ar putea încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an și ar putea semna tratatul de aderare în iunie 2027.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech