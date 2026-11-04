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Politică

Muntenegru ar putea semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2027, înaintea Republicii Moldova

a Scris de aniela manolea
Muntenegru ar putea semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2027, înaintea Republicii Moldova
Aosom
Muntenegru ar putea adera efectiv la Uniunea Europeană în 2028, după semnarea tratatului de aderare din 2027, transmite Comisia Europeană, miercuri, 4 noiembrie. Momentul aderării unui nou membru nu a mai avut loc din 2011, odată cu aderarea Croației. Politica de extindere a UE ia include și decuplarea aderării Republicii Moldova, care face reforme în ritm alert, de cea a Ucrainei, care întârzie.

Sursa: Ziare

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