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Politică

Muraru: Pas cu pas, instituțiile statului sunt înțesate de AUR, prin complicitatea PSD

c Scris de cosmin ruscior
Muraru: Pas cu pas, instituțiile statului sunt înțesate de AUR, prin complicitatea PSD
Aosom
Mitingul AUR pro-Călin Georgescu de sâmbătă se va solda cu noi violențe, avertizează la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. El vorbește despre un blat între partidul extremist și PSD.

Sursa: Rfi

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