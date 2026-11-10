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Politică

„N-ați făcut nimica, sunteți niște nulități!” Fața întunecată a lui Steve Jobs, povestită de o fostă angajată româncă de la Apple

d Scris de daniel guţă
„N-ați făcut nimica, sunteți niște nulități!” Fața întunecată a lui Steve Jobs, povestită de o fostă angajată româncă de la Apple
Aosom
Monica Cojocneanu, o româncă de 70 de ani care a emigrat din România comunistă și a făcut carieră la Apple și Cisco Systems, a povestit de ce a decis să plece de la Apple după revenirea lui Steve Jobs. Ea a relatat episoade în care Jobs ar fi avut un comportament umilitor față de subalterni.

Sursa: Adevarul

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