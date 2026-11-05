NATO pregătește o schimbare de tactică: ce scenarii sunt luate în calcul împotriva Rusiei

NATO analizează noi direcții de acțiune pentru consolidarea securității europene, inclusiv posibilitatea unor operațiuni militare la mare distanță, pe teritoriul Rusiei. Potrivit unei analize publicate de Wall Street Journal, oficialii militari ai Alianței consideră că dezvoltarea și utilizarea armamentului de precizie cu rază lungă de acțiune reprezintă un element important pentru descurajarea unei eventuale agresiuni ruse împotriva statelor membre.

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